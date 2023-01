Les compétences marocaines ne cessent de briller sur la scène internationale du coding. L’école 1337 de Ben Guerir a réussi à figurer à la 3e place du site spécialisé en programmation informatique, CodinGame.

L’école 1337 a indiqué via son compte Twitter que ses étudiants ont pris part à une compétition, qui s’est étalée du 12 décembre 2022 au 5 janvier 2023, durant laquelle ils ont affronté 250 écoles et universités à travers le monde, spécialisées dans le coding. L’équipe marocaine a réalisé un score de 43,866 points, devancée par l’école 42-Paris de France (45,344 pts) et l’Université de Wroclaw de Pologne (44,912 pts).

1337 avait été classée, en mai dernier, 5e dans le monde et première en Afrique, lors du CodingGame Spring Challenge. 12 étudiants marocains avaient rejoint la ligue « légendaire » rassemblant les meilleurs participants au niveau mondial.