Lors d’une cérémonie en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Collins Aerospace a célébré aujourd’hui le 10ème anniversaire de son implantation au Maroc.

Construite en 2012, l’usine de Nouaceur – Casablanca procède à l’assemblage final et aux tests des équipements de cockpit et de cabine pour avions commerciaux, tels que mini-manches, manettes de gaz, pédaliers, ou vérins de portes. Avec la montée en cadence de la production, le site a été agrandi en 2020 de près de 40 % pour la fabrication du palonnier de la famille Airbus A320neo et pour accueillir également l’assemblage d’actionneurs de plans horizontaux (THSA) pour le Boeing 777X. Grâce à cette dynamique, les effectifs sur le site devraient doubler d’ici les cinq prochaines années pour répondre aux besoins croissants des avionneurs.

« Avec l’extension du site Ratier Figeac Maroc, notre partenariat stratégique avec Collins Aerospace se renforce davantage. Tout au long des 10 années de son activité à forte valeur ajoutée, RFM a contribué à densifier la supply-chain locale et au rayonnement du ‘Made in Morocco’, affirmant, sans équivoque, l’attractivité du Maroc en tant que partenaire fiable et crédible des leaders mondiaux, sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. » a déclaré Mezzour, à l’occasion. Et de souligner : « Nous ne ménagerons aucun effort pour que l’écosystème d’approvisionnement du groupe soit des plus compétitifs et permette à la plateforme marocaine de se mettre au diapason des tendances mondiales tournées vers la production durable».

« Cette célébration montre le succès de notre stratégie de développement au Maroc et du schéma industriel « Best Cost, Best Quality, Best Delivery » que nous avons mis en place entre Collins Aerospace, les grands donneurs d’ordres, les fournisseurs locaux, avec le soutien du gouvernement Marocain », a déclaré Jean-François Chanut, vice-président et directeur général de l’activité Propeller Systems pour Collins Aerospace. « Grâce au support de tout l’écosystème, notamment de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA), nous avons pu faire monter nos équipes en compétences pour remporter de nouveaux contrats et développer notre activité jusqu’à la signature très récemment d’un accord avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour le développement d’un réseau d’approvisionnement et de fournisseurs locaux pour développer davantage l’industrie aéronautique au Maroc ».

Le site Collins Aerospace de Casablanca emploie actuellement 135 personnes et constitue l’un des acteurs majeurs du secteur aéronautique marocain.