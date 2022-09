Depuis septembre 2020, le Banquet d’Hoshena propose de vivre une expérience sensorielle unique où les arômes, les couleurs et les températures emmènent les audacieux de l’art culinaire dans le Royaume Perdu d’Hoshena, sans avoir à quitter leurs assises.

Nadine Beshir, productrice de spectacles basée à Dubaï, a lancé son expérience de dîner « Dinner Time Story » en 2017 qui a connu un succès remarquable dans plus de 30 villes à travers le monde en deux ans seulement.

Cette immersion éphémère s’appuie sur une technologie visuelle 3D de pointe, un storytelling théâtralisé et s’accompagne d’un menu gastronomique savamment préparé par le chef Cédric d’Ambrosio où chaque plat est servi avec magie et illusion.

Le bal culinaire féérique s’ouvre avec un cocktail pour admirer le coucher du soleil et la vue imprenable sur les jardins du Resort avec les montagnes de l’Atlas comme toile de fond, ensuite les convives sont embarqués pendant deux heures vers le royaume d’Hoshena. Cette immersion se déroule dans un espace intime et élégant autour d’une table de partage de douze personnes.

Une fois les lumières se tamisent, les assiettes parlantes prennent le relais laissant la reine d’Hoshena dévoiler les mystères d’une contrée verdoyante et luxuriante où les convives seront les héros de l’histoire et aideront Hoshena à faire renaître les sensations d’Amour dans ce royaume.

‘Banquet of Hoshena’ se veut un chef d’œuvre sensoriel où chaque bouchée s’accorde parfaitement aux différentes interactions pendant toute la soirée, couronné d’un festin créatif et totalement inédit durant lequel les sens sont sollicités dans la plus grande subtilité.