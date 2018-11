Infomediaire Maroc – La ville d’Ifrane accueille, les 29 et 30 novembre, la 3ème édition du Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement, Ifrane Forum, placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI. Cet évènement continental se tiendra sous le thème « La croissance durable au service de l’Afrique émergente » avec un focus sur 4 secteurs d’activité à fort potentiel pour le développement économique et social de l’Afrique et qui constituent des enjeux majeurs pour le continent : Industrie, Energies, Tourisme et Infrastructures, indique un communiqué des organisateurs.

Avec plus de 200 décideurs politiques et opérateurs économiques de 25 pays d’Afrique, cette édition entend consolider le positionnement d’Ifrane Forum dans l’échiquier des évènements économiques les plus importants du continent.

Avec la participation de 30 acteurs économiques et étatiques, la délégation de la République du Congo, pays à l’honneur de cette édition, vient consolider les relations économiques maroco-congolaises et concrétiser les partenariats économiques conclus en avril dernier entre les représentants des gouvernements des 2 pays en présence des deux chefs d’Etat.

Cette délégation, présidée par Henri Djombo, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, compte également Alain Akouala Atipault, ancien ministre des Zones Economiques, et de grands chefs d’entreprises, notamment Paul Obambi, Fondateur et Président Directeur Général de Sapro Group et Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Brazzaville et Claude Wilfrid Etoka, Président Directeur Général d’Eco Oil, aux côtés d’autres patrons, à la recherche de partenaires du continent, pour créer des synergies et développer des collaborations à forte valeur ajoutée, fait savoir la même source.

D’illustres personnalités de plusieurs pays dont le Sénégal, le Rwanda, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso ou encore la République Démocratique du Congo prendront part au sommet en qualité d’intervenants dans les panels sectoriels. Il s’agit, entre autres, d’Alé Lô, vice-Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, Monia Adjeguim Essaidi, Présidente de CONECT International (Tunisie), Rosette Saiba Lwanzo, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme (RDC), Nkinzo Kamole Bahirwe, Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des investissements (RDC), Sonia Mezzour, Secrétaire Générale de l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique (Maroc), Jean Marie Somet, Directeur Général de Tourisme Côte d’Ivoire, Khady Evelyne Denise Ndiaye, Cheffe de Division Promotion du Secteur Privé à l’UEMOA, Diène Marcel Diagne, CEO de SEMER Group (Sénégal), Mohamed Soual, Chief Economist et Conseiller du PDG du Groupe OCP (Maroc), Khalid Igué, Président du Club Afrique 2030 (Béni).

Toutes et tous contribueront, à travers le partage de leurs expériences et leurs réflexions, à enrichir les débats sur les thématiques des rencontres et formuler des recommandations concrètes permettant de catalyser l’émergence économique du continent.

Inspiré du potentiel économique de l’Afrique et pensé pour soutenir son développement social, Ifrane Forum est bien plus qu’un évènement. C’est une philosophie ! Le Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement est la concrétisation d’une volonté de créer un espace d’échanges, de débats et de partages pouvant contribuer à la croissance économique de l’Afrique et à la libération du potentiel du continent. A travers des panels thématiques réunissant les acteurs des secteurs concernés, l’objectif est de favoriser le partage des expériences et le rapprochement des visions pour faire émerger un modèle de coopération économique intra-Afrique garant d’une croissance durable du Continent. Dans la continuité des travaux amorcés lors des deux premières éditions, trois side-events sont prévus cette année. Il s’agit de « Femmes dans l’économie Africaine, mesurer l’impact et changer les paradigmes ». Selon les derniers chiffres des Nations Unies (ONU), le taux d’activité économique des femmes en Afrique se situe autour de 62%, il est supérieur à celui de la plupart des autres zones économiques du monde. Jeunes ou matures, diplômées ou autodidactes, solidaires et débordantes d’idées et d’énergies, elles excellent dans les médias, réussissent dans les affaires, s’imposent en finances, se distinguent dans les sciences et la technologie et se font respecter en politique. Toutefois, elles restent souvent invisibles et inaudibles. Ifrane Forum réunit une cinquantaine de femmes Africaines de différents horizons, pour débattre de la thématique et établir un plan d’actions commun, afin de mesurer l’impact réel des femmes Africaines sur l’économie du continent, et contribuer, chacune selon son expertise et dans son périmètre d’action, à montrer la véritable image des femmes africaines et faire évoluer leur représentation auprès de l’opinion publique africaine et internationale.

« Start-up Africaines, se connecter pour collaborer et co-créer ». Ifrane Forum réunit une trentaine de jeunes entrepreneurs, opérant dans les secteurs de l’énergie, la technologie, la santé, la construction, l’agriculture ou encore la revalorisation des déchets. A travers une Master Class, des séances de coaching et des pitch, en partenariat avec l’Incubateur Bidaya, ces start-up auront l’opportunité de faire connaitre leurs activités, se mettre en réseau et explorer des possibilités de partenariat et de collaboration.

Investissements étrangers en Afrique, construire des partenariats gagnant – gagnant. L’Afrique est le continent qui attire le plus d’Investissements Directs Etrangers après l’Amérique du Nord, orientés vers les secteurs de l’énergie, le transport, la logistique et les services financiers. Ce side-event, organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce Afro-Américaine, mettra autour de la même table, des experts en investissement, des responsables de gouvernements, des investisseurs et des porteurs de projets, des secteurs public et privé, pour discuter des opportunités réelles et conclure des partenariats.

Les Partenariats Public – Privé, levier pour l’exécution des projets structurants pour le Continent. Par Eolien du Lac Turkana au Kenya, Station NOOR de Ouarzazate au Maroc, Autoroute à péage et aéroport de Dakar, ou encore le projet du pont Kinshasa – Brazzaville, sont tous des projets qui ont changé la vie de plusieurs milliers de citoyens et qui sont le résultat de partenariats public privés réussis. Il sera question, lors de ce panel, de faire un tour d’horizon sur la question pour en comprendre le fonctionnement.

L’Afrique qui Inspire, mettre en avant des histoires de succès du continent. Changer le narratif sur l’Afrique et promouvoir une image positive du continent est l’un des objectifs affichés depuis la 1ère édition d’Ifrane Forum. 4 jeunes entrepreneur-e-s Africain-e-s occuperont l’estrade, le temps d’un panel, pour raconter leurs parcours et partager leurs histoires, afin d’inspirer l’assistance et de démontrer, encore une fois, que l’Afrique est une terre riche par ses jeunes, ses femmes et ses hommes.

Rédction Infomediaire