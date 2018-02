Infomédiaire Maroc – La Commune de Casablanca a adopté un plan d’action (PAC), pour la période du mandat de son Conseil (2015-2021), comportant 184 projets de développement, dont 57% sont en cours de réalisation.

Lors de la 2ème partie de sa session ordinaire de février courant, le Conseil de la Commune de Casablanca a adopté à la majorité cette feuille de route, qui a nécessité 2 ans et demi de travail et qui se décline en 30 programmes et 184 projets pour un budget global de plus 52 millions de dirhams (MDH), dont 7 MDH sous forme de contribution de la commune.

Ce PAC se décline en 5 axes majeurs : (1) développement durable et qualité de vie, (2) infrastructures et justice sociale, (3) développement économique et social, (4) animation locale dans un cadre participatif et (5) transition numérique.

Rédaction Infomédiaire