Infomédiaire Maroc – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé, jeudi, l’ensemble des départements ministériels à renforcer la communication avec les citoyens, en saluant dans ce cadre l’initiative de certains secteurs gouvernementaux et administratifs de publier les bilans de leurs réalisations au titre de l’année 2018.

S’exprimant lors de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, El Otmani a appelé l’ensemble des secteurs gouvernementaux à présenter le bilan de leurs réalisations afin que les citoyens et les médias puissent être informés des efforts déployés par les différents secteurs et du bilan de leurs actions.

Le Chef du gouvernement a cité, à cet égard, quelques exemples, comme celui du ministère de la Justice qui a tenu une conférence de presse à ce sujet, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a publié un rapport sur le bilan de l’action diplomatique, ainsi que celui de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) qui a rendu public à cet effet un rapport d’une grande importance ayant suscité l’intérêt de tous, car il comporte des données réelles et précises.

El Otmani a promis de revenir sur ce sujet en détail lors d’une rencontre spéciale qui se tiendra prochainement entre les membres du gouvernement en vue d’élaborer de manière collective le bilan de mi-mandat, afin de le soumettre au parlement et ce en application du principe de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. Dans le même sillage, El Otmani a relevé l’amélioration de l’ensemble des indicateurs économiques régionaux et internationaux, dans un contexte marqué par de nombreuses turbulences et problématiques d’ordre économique et social, notant que le volume des investissements étrangers atteindra cette année plus de 41% par rapport à l’année dernière. Evoquant les réalisations de l’action gouvernementale au titre de l’année 2018, El Otmani a indiqué que le concours commun destiné aux personnes dans une situation de handicap, organisé la semaine dernière pour la première fois au Maroc, a été « un succès », promettant son organisation chaque année et son élargissement, du fait qu’il s’insère dans le cadre des programmes dédiés aux personnes en situation de handicap.

Selon la loi des finances 2019, le nombre des postes prévus pour cette catégorie atteindra 200, a-t-il rappelé, assurant dans ce sens que le droit de cette catégorie de participer aux concours normaux (7 PC) ne sera pas touché.

Rédaction Infomédiaire