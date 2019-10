Premier partenaire du Sport au Maroc, la MDJS a remporté le Trophée Tilila pour sa campagne “Faire Gagner le Sport”. Pour rappel, lancé en 2018 par la chaine nationale 2M à travers son Comité de Parité et de Diversité, le ‘‘Trophée Tilila’’ vise à lutter contre les stéréotypes féminins dans la pub et récompense le spot publicitaire télévisuel le plus respectueux de l’image de la femme.

De son côté, lancée le 6 avril 2019, la campagne “Faire Gagner le Sport” s’inscrit dans la mission de la MDJS de soutenir le sport au Maroc pour offrir la même chance à toutes et à tous. Déployée à 360° avec des visuels impactant promouvant la parité homme / femme dans la pratique des sports, cette campagne a été réalisée par l’agence de communication Initiative Digital.