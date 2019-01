Infomédiaire Maroc – L’Union des Agences Conseil en Communication, présidée par Maria Ait Mhamed, lance, en partenariat avec le Groupement des Annonceurs du Maroc, le trophée de la compétition responsable. Baptisé TheGoodPitch, ce trophée vient consacrer les annonceurs qui ont donné l’exemple en assurant un climat de transparence, de respect et d’équité lors de la l’appel offres lancé par leurs soins.

A travers ce Prix inédit au Maroc, l’UACC témoigne sa reconnaissance et son soutien aux annonceurs qui contribuent à créer un cadre vertueux aux compétitions d’agences et à diffuser les bonnes pratiques, dans le prolongement de la Convention signée en 2013 entre le GAM et l’UACC.

Le trophée TheGoodPitch, qui sera décerné pour la première fois lors de la soirée des Etoiles du 22 janvier 2019 dans le cadre des Impériales 2019, est une initiative positive inspirée des bonnes pratiques en vigueur sur d’autres marchés internationaux. « Les agences conseil en communication ont souhaité, à travers le trophée TheGoodPitch, rendre hommage aux annonceurs qui mettent en œuvre des compétitions responsables. Ce Prix sera soutenu par une démarche de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques défendues par la Charte des appels d’offres, pour que année après année, le secteur se les approprie et tende vers des compétitions plus responsables », témoigne Maria Aït M’hamed, Présidente de l’UACC.

« Nous soutenons pleinement cette initiative, qui s’inscrit dans la lignée des bonnes pratiques que le GAM diffuse auprès de ses membres. Ce trophée permettra de mettre en lumière les annonceurs qui répondent à tous les critères de la Charte des appels d’offres co-construite avec l’UACC ».

L’appel d’offres étant un moment clé de la relation entre un annonceur et une agence, fort en charge intellectuelle et émotionnelle, car il est souvent stratégique pour un annonceur qui va choisir un partenaire, et qu’il mobilise du temps, des ressources financières, des idées et une expertise très importants de la part des agences. D’où l’importance d’instaurer le cadre et les bonnes pratiques qui permettront d’assurer un climat de transparence, de respect et d’équité dans les processus de consultations et des appels d’offres.

