Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) et l’Union des Agences Conseils en Communication (UACC) signent une convention de partenariat globale visant à définir et diffuser les bonnes pratiques dans la collaboration entre les annonceurs et les agences conseil en communication, ainsi qu’à mutualiser les ressources pour la formation de leurs membres respectifs.

Une nouvelle charte Agences – Annonceurs.

La convention signée par le GAM et l’UACC donne le coup d’envoi au chantier de refonte de la charte Agences – Annonceurs.

“Cette démarche témoigne de la volonté des deux parties, annonceurs et agences, de travailler main dans la main pour assurer la montée en compétence de l’écosystème de la communication au Maroc, et soutenir ainsi les talents de demain.”, précise Youssef Cheikhi, Président du GAM.

“Cette refonte vise à porter un regard nouveau et critique sur la charte co- construite en 2012 par le GAM et l’UACC, afin d’accompagner l’évolution du marché et des pratiques et de répondre aux nouveaux enjeux économiques”, témoigne Maria Aıt M’hamed, Présidente de l’UACC.

Ce chantier sera conduit en trois phases :

• La première phase sera consacrée à la réalisation d’une étude qualitative et quantitative auprès des membres et acteurs de l’écosystème afin de mesurer la perception de la relation Agences-Annonceurs.