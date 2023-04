Le Wydad et le Raja de Casablanca, engagés dans la Ligue des champions et l’AS FAR, qui dispute la Coupe de la CAF, ont terminé la phase de poules en tête de leurs groupes respectifs, confirmant leurs ambitions pour ces compétitions.

Le Raja de Casablanca, première équipe à se qualifier pour le prochain tour, s’est imposé face au club tanzanien de Simba SC sur le score de 3 buts à 1, vendredi au Complexe sportif Mohammed V, pour le compte de la sixième journée du groupe C.

A la faveur de cette victoire, le Raja de Casablanca termine la phase de groupes en tête avec 16 points, suivi de son adversaire du jour, Simba SC (9 pts), de Horoya Conakry (7 pts) et de Vipers SC (2 pts).

L’autre représentant du Maroc à la Ligue des champions de la CAF, le Wydad de Casablanca s’est imposé face au club algérien de la Jeunesse Sportive Kabylie (JSK) par 3 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V pour le compte de la 6è et dernière journée du groupe A.

Grâce à cette victoire, le WAC termine en tête de ce groupe avec 13 points, devant son adversaire du jour (10 pts). Le club angolais de Petro Atletico est 3è (7 pts), alors que les Congolais de l’AS Vita Club occupent la 4è place (4 pts).

En Coupe de la CAF, l’AS FAR a ramené le nul de la pelouse de la formation togolaise d’Asko Kara (1-1), dimanche soir au stade de Kégué de Lomé, en match comptant pour la sixième journée du groupe C.

Au terme de cette 6e et dernière journée de la phase de poules, l’AS FAR est en tête avec 11 points, avec un meilleur goal average par rapport à Pyramids, deuxième avec 11 unités. Future FC est troisième, alors que Asko Kara termine dernier de la poule.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la CAF aura lieu ce mercredi au Caire (18h30 GMT).