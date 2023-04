Légume parmi les plus consommés au Maroc, le prix de la pomme de terre devrait baisser incessamment. La saison arrivant à sa fin, la récolte du printemps estimée à 700.000 tonnes, devrait couvrir les besoins marché, anticipent les producteurs.

Une production importante, qui contribuera, selon l’Association des producteurs exportateurs de maraîchage et primeurs du Maroc, à une baisse sensible des prix, d’autant que la flambée actuelle était expliquée par une baisse de production. Les prix, à 12 DH le kilo actuellement, devraient s’établir entre 5 et 6 DH.