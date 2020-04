Pour la troisième semaine consécutive, les musiciens et professeurs de l’Orchestre Philharmonique du Maroc, duProgramme socioculturel Mazaya et de l’Ecole Internationale de Musique et de Danse vous donnent rendez-vous tous les soirs de la semaine à 19h pour vous interpréter une oeuvre de J.S BACH.



En fin de semaine, vous avez également pu découvrir notre surprise hebdomadaire regroupant plusieurs artistes. Dimanche dernier, ce fut le célèbre air de Pont la rivière Kwai, interprété 24 musiciens confinés chez eux !



L’aventure continue cette semaine encore : dans le cadre de notre hashtag #BACHHOME, un musicien de la Fondation Ténor pour la Culture vous interprète depuis chez eux une oeuvre de J.S Bach. Notre façon à nous de vous encourager à rester chez vous. Pour soutenir notre action, partagez le hashtag #BACHHOME !