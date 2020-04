Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale remercie tous les propriétaires d’unités hôtelières qui, en dépit des circonstances exceptionnelles et des difficultés actuelles, ont fait preuve d’une solidarité remarquable et d’un grand sens du patriotisme en ces temps de crise en mettant à disposition du Ministère de la Santé et des autorités locales, gracieusement, leurs établissements.

Ci-dessous la liste* des établissements concernés par cette initiative citoyenne. Celle-ci sera actualisée régulièrement et publiée sur le site web du Département en charge du Tourisme :

Nom de l’établissement Ville Capacités mises à disposition OASIS AGADIR 40 Chambres ROYAL ATLAS SPA AGADIR 100 Chambres INTOURISTE AGADIR 100 Chambres YASMINA AGADIR 10 Chambres IBIS BUDGET AGADIR 40 Chambres LUNJA VILLAGE AGADIR 220 Chambres GITE JAWAHIR AGUERD AGADIR 20 Chambres MOHAMMED V AL HOCEIMA 21 Chambres MERCURE QUEMADO RESORT AL HOCEIMA 48 Chambres AMIR PLAGE AL HOCEIMA 20 Chambres GLAMOUR AL HOCEIMA 25 Chambres PANORAMA AZROU 30 Chambres DAR MAROC AZROU 16 Chambres DERNIER LION DE L ‘ATLAS AZROU 8 Chambres OUZOUD BÉNI MELLAL 58 Chambres VIEUX MOULIN BÉNI MELLAL 10 Chambres CHEMS BÉNI MELLAL 77 Chambres HADAIK AIN ASSERDOUNE BÉNI MELLAL 48 Chambres AL BASSATINE BÉNI MELLAL 85 Chambres VELSATIS BÉNI MELLAL 31 Chambres SAADA BERKANE 25 Chambres CLIM ORIENT BOUARFA 6 Chambres CHARK BOUARFA 5 Chambres

GRAND MOGADOR CASABLANCA 50 Chambres MOVENPICK CASABLANCA 30 Chambres CASABLANCA SUITES & SPA CASABLANCA 2 Chambres AVENUE SUITES BY 2HML INVEST CASABLANCA 15 Chambres CASA DIAMOND CASABLANCA 66 Chambres MELLIBER CASABLANCA 26 Chambres MOGADOR MARINA CASABLANCA 176 Chambres IMPERIAL CASABLANCA 7 Chambres ONOMO CASA CITY CENTER CASABLANCA 13 Chambres LE LIDO THALASSO AND SPA CASABLANCA 23 Chambres BARCELO CASABLANCA 37 Chambres KENZI BASMA CASABLANCA 30 Chambres ZENITH CASABLANCA 45 Chambres IBIS CASA GARE CASABLANCA 26 Chambres IBIS SIDI MAAROUF CASABLANCA 85 Chambres IBIS ABDELMOUMEN CASABLANCA 40 Chambres AL WALID CASABLANCA 3 Chambres AL MAMOUN CASABLANCA 36 Chambres PRINCE DE PARIS CASABLANCA 25 Chambres IBIS CASA CITY CENTER CASABLANCA 36 Chambres RELAX CASA VOYAGEUR CASABLANCA 6 Chambres ENNASMA CASABLANCA 20 Chambres DAKHLA WHITE HOUSE DAKHLA 10 Chambres DAKHLA SUR MER DAKHLA 19 Chambres RANIA SAPINIÈRE EL HAJEB 5 Chambres PAYSAGE HADDA EL HAJEB 5 Chambres PULLMAN MAZAGAN ROYAL GOLF & SPA EL JADIDA 121 Chambres IBIS BUDGET EL JADIDA 20 Chambres IBIS MOUSSAFIR EL JADIDA 20 Chambres JAWHARAT AL JADIDA EL JADIDA 10 Chambres RIAD SALAM ERFOUD 132 Chambres M’GALLERY LE MÉDINA ESSAOUIRA THALASSA SEA & SPA ESSAOUIRA 10 Chambres AL JASIRA ESSAOUIRA 25 Chambres SIDI HRAZEM FÈS 62 Chambres SAHRAI FÈS 25 Chambres MENZEH FÈS FÈS 130 Chambres WASSIM FÈS 25 Chambres

L’ESCALE FÈS 20 Chambres ARENA FÈS FÈS 15 Chambres FÈS INN FÈS 50 Chambres PERLA HÔTEL FÈS 21 Chambres BATHA FÈS 20 Chambres NOUZHA FÈS 56 Chambres AMOR FÈS 35 Chambres BLUE SKY FÈS 12 Chambres IBIS MOUSSAFIR FÈS 20 Chambres IBIS BUDGET FÈS 20 Chambres LA PAIX FÈS 40 Chambres TGHAT FÈS 75 Chambres LA CORNICHE FNIDEQ 15 Chambres GRAND HOTEL IFRANE 17 Chambres ESSADA JERADA 5 Chambres CONTINENTAL BAY KHÉNIFRA 60 Chambres ANAJAH KHÉNIFRA 21 Chambres AL AKHAWAYN BILAL KHOURIBGA 31 Chambres FARAH KHOURIBGA 72 Chambres KSAR AL YAMAMA KSAR EL KÉBIR 15 Chambres PARADOR LÂAYOUNE 19 Chambres OSCAR LÂAYOUNE 22 Chambres KABILA VISTA M’DIQ 20 Chambres BADIS M’DIQ 22 Chambres MARINA SMIR M’DIQ 20 Chambres SOFITEL TAMUDA BAY M’DIQ 10 Chambres GOLDEN BEACH M’DIQ 30 Chambres USHUAIA MARRAKECH 21 Chambres NOVOTEL MARRAKECH 90 Chambres PALM APPART CLUB MARRAKECH 50 Chambres IBIS MARRAKECH 40 Chambres ADAM PARK MARRAKECH 200 Chambres ISLANE MARRAKECH 15 Chambres RYAD MOGADOR KASBAH MARRAKECH 50 Chambres HIVERNAGE MARRAKECH 60 Chambres RADISSON BLU MARRAKECH 15 Chambres EDEN ANDALOU MARRAKECH 40 Chambres KENZI MENARA PALACE MARRAKECH 100 Chambres EL KABIR MARRAKECH 90 Chambres ALMAS MARRAKECH 70 Chambres

RAWABI MARRAKECH 179 Chambres LE MERIDIEN N’FIS MARRAKECH 120 Chambres EL HARTI MARRAKECH 40 Chambres TAZI MARRAKECH 70 Chambres IBEROSTAR CLUB PALMERAIE MARRAKECH 20 Chambres MARRAKECH RYAD PARC MARRAKECH 30 Chambres LE SAVOY LE GRAND HOTEL MARRAKECH 50 Chambres RED HOTEL MARRAKECH 20 Chambres CLUB MARMARA MEDINA MARRAKECH 48 Chambres DAR ATLAS MARRAKECH 16 Chambres BAB HOTEL MARRAKECH 10 Chambres SEMIRAMIS MARRAKECH 186 Chambres MENZEH DALIA MEKNÈS 77 Chambres MALTA MEKNÈS 36 Chambres TRANSATLANTIQUE MEKNÈS 20 Chambres ZAKI MEKNÈS 1 Chambre BELLE VUE IN MEKNÈS 25 Chambres IBIS MOHAMMEDIA MOHAMMEDIA 10 Chambres MOULAY YACOUB MOULAY YACOUB 138 Chambres MASTER HOME NADOR 60 Chambres MERCURE RIF HOTEL NADOR 20 Chambres MERCURE RIF RESIDENCE NADOR 45 Chambres MOLEN NADOR 15 Chambres LE ZAT OUARZAZATE 58 Chambres RIAD SALAM & TICHKA OUARZAZATE 160 Chambres ATLAS ORIENT OUJDA 106 Chambres IBIS MOUSSAFIR OUJDA 10 Chambres ROYAL OUJDA 51 Chambres JEDDA OUJDA 24 Chambres DIYAFAT BLADI OUJDA 4 Chambres MAJLISS RABAT 65 Chambres FARAH SAFI 90 Chambres ATLANTIQUE PANORAMA SAFI 175 Chambres ATLANTIDE SAFI 47 Chambres ABDA SAFI 60 Chambres RIAD ASFI SAFI 50 Chambres CHOUROUK SAFI 25 Chambres ASSIF SAFI 62 Chambres KENZO SAFI 24 Chambres ALMADINA SAFI 32 Chambres