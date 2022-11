Plusieurs conventions de partenariat ont été signées, jeudi à Dakhla, dans le secteur routier, en marge du 11ème Congrès national de la route qui se tient sous le thème « Quels rôles de l’infrastructure routière dans le Nouveau Modèle de Développement économique et social du Maroc ».

Ainsi, une convention de partenariat pour la réalisation du projet de construction de la route provinciale N° 1103 sur une longueur de 90 Km dans la commune de Bir Anzarane relevant de la province d’Oued Eddahab, a été signée entre le ministère de l’Equipement et de l’Eau, la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab et le Conseil régional, en vue de développer et d’assurer l’extension de l’infrastructure routière.

Une convention spécifique a été également signée entre la Direction Générale des routes, l’Association professionnelle des cimentiers et l’Association marocaine des routes, en vue de promouvoir et d’encourager les techniques routières à base de liants hydrauliques routiers (LHR), une technique ayant démontré de multiples avantages sur les plans technique, économique et environnemental.

De même, une convention de partenariat dans les domaines de l’innovation, de la recherche et de développement scientifique et technologique a été conclue entre l’Ecole Hassania des travaux publics, la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie et la Fédération nationale du bâtiment et travaux publics.

En outre, le ministère de l’Equipement et de l’Eau et l’Association professionnelle des cimentiers, ont conclu une convention cadre de partenariat, alors qu’un protocole général de coopération technique a été signé entre le Laboratoire public d’essais et d’études et le Laboratoire central du bâtiment et de l’équipement de la République de Djibouti, en vue d’échanger les expériences et les expertises.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 11ème édition du Congrès national de la route, organisée conjointement par le ministère de l’Equipement et de l’Eau et l’Association marocaine permanente des congrès de la route (AMPCR), constitue une occasion de débattre des différents rôles que jouera l’infrastructure routière dans la concrétisation des objectifs du nouveau modèle de développement économique et social du Maroc.

Ce rendez-vous qui se poursuit jusqu’au 12 novembre, se veut également une opportunité pour les spécialistes routiers nationaux, africains et étrangers de renforcer leur collaboration, d’échanger et de discuter des mesures et des tendances innovatrices dans tous les domaines de la route, afin de préserver les réseaux routiers, les moderniser et relever les défis de l’avenir.

Le programme de cette 11e édition, à la quelle prennent part plus de 600 participants, prévoit deux tables rondes consacrées à « l’infrastructure routière, levier essentiel de mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement: la voie rapide comme instrument d’intégration territoriale » et au « partenariat entre l’État et les régions au service de l’accélération du développement national : l’infrastructure routière comme exemple ».

Les travaux du Congrès sont structurés en quatre ateliers thématiques à savoir « la planification, la conception et le financement des routes », « l’expertise géotechnique nationale: retour d’expérience et besoins de développement », « le développement du parc des ouvrages d’art et adaptation technologique » et « l’exploitation, la préservation et le développement du patrimoine routier ».

Dans la lignée des éditions précédentes, un espace regroupant 40 exposants est consacré à la présentation des dernières innovations et aux techniques de construction et de maintenance des routes et des infrastructures de base.