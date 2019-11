inwi a reçu aujourd’hui à Paris le prix ‘‘Africa Gaming Award’’ attribué lors de la «Paris Games Week». Cette distinction souligne le rôle précurseur et catalyseur de l’opérateur digital global pour le développement du gaming au Maroc et en Afrique. Grand-messe du gaming au niveau international, la ‘‘Paris Games Week’’ a accueilli en 2018 plus 315 000 visiteurs. Le salon est désormais classé dans le Top 3 mondial des salons dédiés à l’industrie des jeux vidéo. La distinction de inwi lui vaut donc une reconnaissance internationale dans un secteur de pointe.

Déclaration :

– ‘‘Cette consécration vient reconnaître et prouver tout l’engagement et la performance de inwi pour le développement du gaming, aussi bien au Maroc qu’en Afrique. Les réalisations accomplies par inwi dans ce secteur favorisent incontestablement l’émergence d’un écosystème innovant et dynamique qui va permettre à notre pays de mieux se positionner au sein d’une industrie d’un genre nouveau mais dont l’essor mondial est considérable’’.

Nadia Fassi-Fehri, PDG de inwi