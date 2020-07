Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. Ainsi, Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (département de l’agriculture), le Conseil a approuvé la nomination de Nadia Legdali au poste de présidente de la Fondation pour la promotion des Œuvres sociales, et de Sais Laith au poste de Directeur du développement de l’espace rural et des zones de montagne.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), Ilham Berrada a été nommée Directrice de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes -Université Mohammed V de Rabat, alors que Ali Rachidi a été nommé Doyen de la Faculté des Sciences Appliquées d’Ait Melloul- Université Ibn Zohr d’Agadir.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Badreddine Benamro au poste de Directeur de l’Ecole nationale supérieure d’électricité et mécanique – Université Hassan II Casablanca et de M. Mohamed Talbi au poste de Doyen de la Faculté des sciences Ben M’Sik – Université Hassan II Casablanca.

Au niveau du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Mohamed Benjelloun a été nommé directeur des relations commerciales internationales. Au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Conseil a approuvé la nomination de Mohamed Belbachir au poste de Directeur de l’Agence urbaine d’Essaouira et de Mohamed Rachid El Mahfoudi au poste de Directeur de l’Ecole nationale d’architecture d’Oujda.

Au niveau du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, Hamid Honsali a été nommé inspecteur général du secteur du développement durable et M. Abdelilah Farah directeur des programmes et réalisations. Au ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social, Abdessamad Amrani a été nommé directeur du Développement social.