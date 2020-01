Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (département de l’agriculture), le Conseil a approuvé la nomination de Abdelaziz Bouseraref au poste de directeur du centre régional d’investissement de l’agriculture d’Al Haouz, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, dans une déclaration à la presse à l’issue du Conseil.

Concernant le ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique (Département de l’équipement, du transport et de la logistique), le Conseil a approuvé la nomination de Abdellah El Mahboul au poste de président du Conseil général de l’équipement et du transport