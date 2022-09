Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n°2.22.711 modifiant et complétant le décret n°2.17.763 du 14 décembre 2017, en application de la loi n°60.16 portant création de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), visant à placer ladite Agence sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement, au lieu de celle chargée de l’industrie, de l’investissement et du commerce.

Présenté par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, ce projet a pour objectif de modifier et compléter le décret susmentionné, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Parallèlement, il a été procédé à une révision de la composition du Conseil d’administration de l’AMDIE, a fait savoir le ministre, notant que l’autorité gouvernementale chargée du commerce fera désormais partie des membres de ce Conseil au regard des missions attribuées à l’Agence dans le domaine du développement des exportations.