Infomédiaire Maroc – Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions.

Au ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le conseil a approuvé les nominations de Zayneb Benmoussa au poste de directrice des équipements généraux, de Najib El Karkouori comme directeur des ressources humaines, de Hassan Imzel en tant que directeur des routes, de Nadia Nehil au poste de directrice des systèmes informatiques et de Noureddine Maana en tant que directeur de l’Ecole Hassania des travaux publics.

Au niveau du département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sien du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Belghen et Hassan Bouki ont été désignés respectivement dans les postes de doyen de la Faculté des sciences d’El Jadida et de la Faculté pluridisciplinaire de Taza.

Dans le département de l’Education nationale, Mohamed Dali a été nommé au poste de directeur de la coopération et de la promotion de l’enseignement scolaire privé.

En outre, Hicham Najmi et Mohamed Maslak ont été désignés respectivement dans les postes de secrétaire général du ministère de la Santé et du département du Tourisme au sein du ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale.

IM