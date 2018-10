Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Mohamed Mahdad a été nommé au poste de directeur de la gouvernance, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme de la réunion du Conseil de gouvernement.

Au ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Ahmamou a été nommé directeur de l’Institut supérieur des pêches maritimes d’Agadir (ISPM), tandis que Adil Bennour a été désigné au poste de directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos – département agriculture.

S’agissant du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Mohamed Elfakir Temsamani au poste de doyen de la faculté Oussoul Eddine de Tétouan, relevant de l’Université Abdelmalek Essaadi.

Au ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale (secteur du tourisme), Mustapha Akounjab et Mohamed Laaroussi ont été nommés respectivement inspecteur général et directeur des ressources et de la formation.

Au niveau du ministère de la Famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social, Bouchra Taoufik a été nommée au poste de directeur de l’Institut national de l’action sociale à Tanger.

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, le Conseil a approuvé les nominations de Mustapha Arich, en tant que directeur de l’Agence urbaine de Safi-Youssoufia, Omar Elhassouni, directeur de l’Agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, Said Koubri, directeur de l’Agence urbaine de Taza-Taounate, Mohamed Oubaha, directeur de l’Agence urbaine de Béni-Mellal et de Mustapha Elkahlaoui, directeur de l’Agence urbaine d’Errachidia-Midelt.

Pour leur part, MM. Mohamed Hardouza et Jamal Mhamar ont été nommés inspecteurs régionaux de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire national de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Fès-Meknes, alors que Mme Amina Bourkia a hérité du même poste à Casablanca.

Rédaction Infomédiaire