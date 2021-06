Le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) Rik Daems a salué, mardi, la coopération fructueuse avec le Maroc. A l’issue d’une rencontre avec des membres de la délégation parlementaire marocaine auprès de l’APCE, Daems s’est félicité de «la trajectoire ascendante dans laquelle les relations du Royaume avec l’APCE se sont inscrites et ce, depuis l’octroi du statut de Partenaire pour la Démocratie en 2011 au Maroc», soulignant les «résultats positifs de cette coopération, fruit de l’engagement volontaire et irréversible du Maroc», indique un communiqué du consulat du Royaume à Strasbourg.

Daems a vivement salué l’approche constructive et ambitieuse du Maroc pour raffermir sa relation avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il a en outre loué le rôle que joue le Royaume en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique et exprimé son soutien au Royaume non seulement au sein de l’Assemblée mais dans tous les organes statutaires du Conseil de l’Europe.

Le président de l’APCE a affirmé que la mission qu’il effectuera prochainement dans le Royaume sera l’occasion d’annoncer «le schéma de travail visant la consolidation du partenariat Maroc/APCE et de lancer la réflexion autour de l’évolution du statut de Partenaire pour la Démocratie dont jouit le Royaume.

Les parlementaires marocains se sont félicités, pour leur part, de la qualité des relations qui lient le Royaume à l’APCE et ont appelé de leurs vœux le rehaussement du partenariat avec l’Assemblée, indique la même source. L’échange de vues entre les deux parties a également porté sur l’état d’avancement du processus d’adhésion du Maroc aux différentes conventions du Conseil de l’Europe.

Une délégation de l’APCE présidée par Daems est attendue, en juillet prochain au Maroc, rappelle le communiqué.

Cette visite de travail commémore le 10ème anniversaire du Partenariat pour la Démocratie unissant l’Assemblée et le Parlement marocain.