Le cabinet d’avocats international Bird & Bird annonce l’ouverture d’un bureau satellite à Casablanca et la création de la société Bird & Bird Africa à Casablanca au Maroc.

Boris Martor et Gildas Louvel, associés basés à Paris et membres de la pratique Bird & Bird Africa , dirigent les efforts du cabinet au Maroc aux côtés de Stan Andreassen, counsel, ainsi que de Anissa Akentour et Sofia El Biyed (collaboratrices).

Cette présence sur le terrain permet à Bird & Bird de mieux soutenir ses clients au Maroc. Le Cabinet est également idéalement situé pour saisir de nouvelles opportunités sur le marché africain, en particulier en matière de financement et de financement de projets, de réglementation financière et de M&A ou d’arbitrages dans les secteurs liés à l’énergie, les communications, les technologies de l’information, les infrastructures, l’aviation et les services financiers.

Développer l’empreinte du cabinet et établir des relations avec les clients dans toute l’Afrique sont des éléments clé de la stratégie africaine de Bird & Bird.

Les associés et équipes dédiés à l’Afrique fournissent des services à la fois aux clients africains mais également aux clients qui souhaitent investir ou se développer sur le continent. Ses membres sont situés dans le monde entier, notamment à Paris, à Londres, en Chine, aux Émirats arabes unis, en Espagne, aux Pays-Bas, à Singapour et en Australie.

Le nouveau bureau satellite de Casablanca contribue à cette capacité élargie et est stratégiquement aligné sur la visibilité du cabinet et son engagement à soutenir tous ses clients en Afrique.