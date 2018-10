Infomédiaire Maroc – Après le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, le cabinet de conseil juridique indépendant fondé au Maroc par Mehdi Bennani (Avocat au barreau de New York) et Abdellah Moustaid (Avocat au barreau de Casablanca) s’installe désormais en Côte d’Ivoire. Le bureau d’Abidjan sera géré par Assemian Faustin Kouakou.

Ce dernier dispose de 10 années d’expérience en droit Ivoirien et était jusque-là à la tête du Département Juridique de NSIA Participations, une holding Ivoirienne regroupant des banques et des assurances présentes dans plusieurs pays d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest.

Bennani & Associes a pour ambition, selon son management, de ‘‘devenir le premier cabinet indépendant de conseil juridique d’Afrique Francophone’’.

Rédaction Infommédiaire