Infomédiaire Maroc – Le Maroc et le Chili ont signé, ce mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente portant création d’une commission mixte pour la promotion du commerce et de l’investissement, indique un communiqué du Secrétariat d’État, chargé du Commerce extérieur.

Signé par la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rakiya Eddarhem, et l’ambassadeur de la république du Chili à Rabat, Alex Geiger Soffia, cet instrument légal constituera le moyen idoine pour identifier les domaines spécifiques de coopération et de complémentarité et les secteurs prioritaires à même de promouvoir le commerce et d’établir un partenariat mutuellement bénéfique entre le Maroc et le Chili, précise le communiqué.

En outre, les deux responsables ont eu des entretiens qui ont porté sur l’excellence des relations politiques établies entre les deux pays depuis 1963, indique la même source, notant que ces liens historiques bilatéraux ont connu une grande impulsion suite à la visite Royale effectuée, en 2004, par le Roi Mohammed VI, à Santiago, la première d’un Souverain à ce pays.

Rédaction Infommédiaire