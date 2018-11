Infomediaire Maroc – A l’occasion du Sommet Africités, les Présidents des Conseils communaux s’allient à travers l’AMPCC, à l’Université Al Akhawayn pour la formation, la recherche, le renforcement des capacités et de l’expertise en matière de développement économique, social, culturel et environnemental.

Les dispositions établies par cet accords visent :

– L’organisation de sessions de formation pour le renforcement des capacités et des compétences des Présidents des Conseils Communaux et des cadres administratifs dans le domaine de la gestion de la chose publique ;

– La mise en place des plateformes collectives d’échange et de recherche dans des thématiques spécifiques au développement territorial ;

– L’échange d’expertise, d’informations, et de bonnes pratiques pour le renforcement des thématiques objet de la convention.

Ce partenariat permettra aux Présidents des conseils communaux et cadres administratifs des collectivités locales du Royaume de renforcer la dynamique portée par les territoires et de déployer une méthodologie commune pour l’identification des axes stratégiques de devéloppement local.

Rédaction Infomediaire.