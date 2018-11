Infomediaire Maroc – Les entreprises marocaines font face à des enjeux de taille en termes de fiscalité. La nouvelle Loi de finances que s’apprête à adopter le gouvernement du Maroc apportera certains changements relativement importants aux règles fiscales, à l’image de l’instauration d’un abattement de 60 % sur les bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier aux sociétés actionnaires, une mesure destinée à redynamiser le secteur de l’immobilier et inciter le secteur privé à investir dans les grands projets d’infrastructures notamment à vocation industrielle et touristique en favorisant la mobilisation de l’épargne longue.

Ces enjeux majeurs seront analysés en profondeur par les experts du cabinet EY Maroc dans le cadre de la prochaine édition de The Report: Morroco 2019 publié par le cabinet d’intelligence économique Oxford Business Group (OBG). Ce rapport économique annuel de référence traitant de l’évolution du climat d’affaires et du potentiel d’investissements dans le royaume sera réalisé en partenariat avec EY Maroc.

Cette première entente de collaboration (MoU) entre EY Maroc et OBG contribuera à renforcer la qualité éditoriale de la prochaine publication qui marquera les 20 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. EY, une organisation de renom qui a mené de nombreux projets en collaboration avec les principales institutions et entreprises publiques, privées locales et étrangères, contribuera au chapitre sur la fiscalité et la comptabilité.

Après 20 ans de développement et de succès économiques menés par le leadership royal, les acteurs économiques attendent une inflexion pour relancer le dynamisme et sortir de la période de croissance modérée. Les nouvelles dispositions de la Loi de finances 2019, actuellement débattue au Parlement, entendent corriger quelques dysfonctionnements, en attendant l’adoption d’une véritable réforme fiscale après la tenue d’assises nationales de la fiscalité programmée en 2019 en vue de redonner du souffle aux entreprises marocaines, tout en mettant l’accent sur le volet social et la redistribution de la richesse.

« La fiscalité marocaine, bien qu’au diapason avec les autres pays à travers le monde en terme de compétitivité, peut demeurer un frein pour certains acteurs économiques locaux et étrangers. Les reformes liées à la gouvernance et au modèle de gestion doivent amener davantage de simplicité et de transparence pour garantir aux entrepreneurs un environnement fiscal juste et serein à long terme », a expliqué Abdelmejid Faiz, Tax Partner EY.

Porté par le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a procédé à un développement sans précédent de ses infrastructures depuis 20 ans. « Le pays arrive cependant à un moment charnière alors que le social et l’humain doivent se retrouver au cœur de la stratégie du pays pour garantir sa croissance », a-t-il ajouté. « Les aspects sociaux de cette nouvelle Loi de finances concernant l’éducation, la santé et le support au développement des PME qui devront marquer encore davantage les prochaines Lois des finances, seront cruciaux pour l’évolution du royaume au cours des vingt prochaines années. Ces changements seront invariablement accompagnés de mesures fiscales qui devront demeurer équilibrées afin de ne pas décourager l’investissement source d’emploi et de développement tout en assurant les ressources nécessaires au financement des dépenses publiques.

« Dans un contexte de complexité et de transversalité fiscale accrues, OBG est heureux de pouvoir compter sur un allié aussi aguerri que EY pour analyser les grandes tendances et offrir à nos lecteurs un guide complet sur le sujet dans le cadre du prochain rapport économique sur le Maroc, qui sera publié au cours du premier semestre de 2019 », a mentionné la directrice de OBG Maroc, Clémentine Clabault, en rappelant que le cabinet célèbrera bientôt le quinzième anniversaire de sa présence au Maroc.

En plus de EY Maroc, OBG peut aussi compter sur l’expertise d’importants partenaires comme l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), CFG Bank, Sayarh & Menjra Avocats, American Chamber of Commerce in Morocco (AmCham Morocco) et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX).

