Le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, a été élu à l’unanimité, mercredi à Rabat, nouveau président de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA), lors de l’Assemblée générale élective de l’Union.

S’exprimant à cette occasion, Chami s’est félicité de la confiance témoignée par les représentants des membres de l’UCESA à l’égard du CESE, qui assurera la présidence de l’Union pour la période 2019-2021.

« Mes premières pensées se dirigent vers mon prédécesseur, le Président du CES du Mali, Boulkassoum Haidara, qui a mené son mandat à la tête de notre Union avec efficacité et clairvoyance au cours de ces deux dernières années grâce auquel l’UCESA a réussi à consolider sa position parmi les institutions internationales et régionales africaines », a relevé Chami.

Dans la feuille de route de la mandature marocaine, Chami met l’accent sur quatre grandes priorités, à savoir le renforcement des dispositifs institutionnels et organisationnels de l’UCESA et la promotion d’un référentiel de normes et d’objectifs d’une charte sociale.

Il s’agit aussi de renforcer la coopération, de l’élargir et mieux positionner l’UCESA et de porter la thématique de l’impact du « dérèglement climatique et les réponses à apporter au bénéfice des populations africaines » en co-construisant une approche participative centrée sur le citoyen.

« Nous veillerons ensemble à lancer une réflexion sur l’impact du dérèglement climatique et le défi de la transition climatique en adoptant une approche participative et centrée sur les besoins des citoyens africains et à initier l’élaboration d’une plateforme commune sur le climat pour faire entendre la voix de l’UCESA au niveau des instances internationales », a-t-il expliqué.

« Notre ambition est de hisser la contribution de l’Union à la dynamique d’amélioration du bien-être des citoyens africains et au développement durable du continent », a-t-il souligné.

Pour sa part, le président sortant et président du Conseil économique, social et culturel du Mali, M. Haidara, a passé en revue les faits marquants de sa mandature, se félicitant des résultats probants réalisés grâce aux efforts de ses membres en vue d’ouvrir l’Union à des institutions régionales et internationales à travers l’établissement des relations de partenariat avec plusieurs institutions notamment la CEDEAO et l’Union africaine à travers la communauté économique africaine.

Il a aussi rappelé la feuille de route du bureau sortant qui comprenait une série d’actions visant à renforcer le rôle de l’UCESA en tant qu’outil d’intégration africaine et à améliorer la visibilité et la lisibilité de l’institution.

Lors de cette assemblée, un hommage posthume a été rendu à Feu Charles Koffi Diby, Président de l’Association Internationales des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS) et Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel de la République de Côte d’Ivoire, décédé le 7 décembre.

Créée en 2001, l’UCESA regroupe les CES d’Afrique et représente le continent dans le conseil d’administration de l’Association Internationale des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS).

Elle vise en particulier une implication des CES dans le processus d’intégration, la promotion du dialogue social et l’organisation périodique de rencontres de réflexion