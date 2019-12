Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Boris Johnson, à l’occasion de sa réélection Premier ministre du Royaume-Uni. Dans ce message, le Souverain exprime à Johnson ses sincères félicitations pour la confiance renouvelée en sa personne par le peuple britannique, lui souhaitant davantage de succès pour continuer à servir son pays pour réaliser ses intérêts suprêmes.

Le Roi saisit également cette occasion pour faire part à Johnson de sa satisfaction quant aux relations séculaires unissant le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, basées sur l’amitié, l’estime mutuelle et la coopération fructueuse, réitérant sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec lui pour renforcer et élargir ces relations et pour consolider les actions de concertation sur toutes les questions d’intérêt commun et ce, au service des intérêts des deux peuples amis