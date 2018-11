Infomediaire Maroc – Le Kenya perd annuellement 8 milliards de shillings (environ 80 millions de dollars) des consommations non autorisées d’eau traitée (connexions illégales, détournement et fraudes sur compteurs), a déploré le secrétaire du Cabinet chargé de l’eau et de l’assainissement, Simon Chelugui.

« Le Kenya perd plus de 8 milliards de shillings des consommations non autorisées d’eau traitée par an, ce qui signifie que plus de 45% de l’eau destinée à la consommation est volée, non facturée ou inexploitable », a précisé Chelugui, cité vendredi par la presse locale.

Cette perte d’eau non générée constitue, selon lui, un obstacle majeur à la réalisation du programme « Big Four Agenda » qui considère la préservation des ressources comme la pierre angulaire de Vision 2030.

