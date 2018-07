Infomédiaire Maroc – L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juin 2018, une hausse de 0,2% par rapport au mois précédent.

Cette variation est le résultat de la hausse de 0,3% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre mai et juin 2018 concernent principalement les ‘‘poissons et fruits de mer’’ avec 4,4% et les ‘‘viandes’’ avec 0,9%.

En revanche, les prix ont diminué de 0,7% pour les ‘‘légumes’’ et de 0,2% pour les ‘‘huiles et graisses’’. Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des ‘‘carburants’’ avec 1,0%.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Béni-Mellal avec 0,9%, à Fès avec 0,5%, à Meknès avec 0,4%, à Kénitra, Oujda, Tanger et Guelmim avec 0,3% et à Casablanca, Rabat et Dakhla avec 0,2%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Safi avec 0,3% et à Settat avec 0,2%.

Rédaction Infomédiaire