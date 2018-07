Infomédiaire Maroc – Un total de 961 000 MRE ont gagné le Maroc à la date du 17 juillet, a indiqué le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la Migration, Abdelkrim Benatiq, notant que le pic devra être atteint durant les 2 dernières semaines du mois de juillet ainsi qu’une semaine avant l’Aid Al Adha.

Dans un exposé présenté devant le Conseil de gouvernement sur l’opération Marhaba 2018, qui a débuté le 5 juin et se poursuit jusqu’au 15 septembre, sous la présidence effective du Roi Mohammed VI, Benatiq a souligné que le transport maritime reste le 1er moyen utilisé par les MRE pour rejoindre le Maroc avec une part de 44% de l’ensemble du trafic, dont 65% assurés par le port Tanger Med, suivi par le transport aérien avec 41%, et dont la 1ère position est occupée par l’aéroport Mohammed V (30%) suivi de l’aéroport Marrakech-Menara (16%), et la voie terrestre via le poste Beni-Ansar (37%) et Sebta (62%).

Rédaction Infomédiaire