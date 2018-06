Infomédiaire Maroc – La Région Casablanca–Settat développera, en collaboration avec son partenaire français la Région Ile de France, un projet conjoint sur le thème ‘‘l’élaboration d’une stratégie de promotion de la construction durable pour la Région Casablanca – Settat’’.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée franco-marocaine dans sa 3ème tranche 2016-2018, vise essentiellement à mettre en place une stratégie et des actions concrètes pour répondre aux objectifs du programme régional d’appui à l’éco-construction élaboré dans le cadre du Programme de Développement Régional (PDR) de la Région Casablanca – Settat, indique un communiqué des deux régions.

En adoptant une démarche d’accompagnement pour un développement durable de la construction, la Région Casablanca – Settat ambitionne l’émergence d’un nouveau pôle régional d’industrie labialisée en normes d’efficacités énergétiques, ajoute la même source, rappelant que la Région est un grand gisement des matériaux de construction et connait une concentration des industries de ce secteur et une activité importante de ses acteurs (promoteurs immobiliers, entreprises de construction, bureaux de contrôle…).

La Région Casablanca – Settat vise à travers ce projet à créer une dynamique et un environnement favorable à la promotion de la construction durable dans la région et d’accompagner ses acteurs pour s’inscrire dans la stratégie de développement durable du pays, souligne le communiqué. Le projet sera mis en œuvre, sous la l’égide de la Région, par un partenaire régional d’une grande importance à savoir le Cluster Efficacité Energétique des Matériaux de Construction (Cluster EMC) qui est l’un des principaux acteurs de la construction durable dans la région en particulier et au Maroc en général. Sachant qu’il s’agit d’un projet conjoint entre la Région Casablanca Settat et la Région Ile de France, cette dernière est présentée par un partenaire français spécialiste dans le domaine à savoir Cluster construction 21.

Rédaction Infomédiaire