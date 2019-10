La Caisse Marocaine des Retraites lance à partir du 21 octobre 2019, l’opération annuelle de contrôle de vie des bénéficiaires de ses prestations.

Cette opération ciblée, consiste à changer exceptionnellement pour le mois d’octobre le mode de paiement de la pension des personnes concernées, résidant au Maroc, en mise à disposition bancaire (MAD).

Les intéressés ont été informés par courrier postal afin de se présenter auprès de leur agence bancaire pour encaisser leur pension de préférence avant le 31 octobre, et au plus tard le 30 novembre 2019. Les pensionnés qui ont reçu leur pension du mois d’octobre par virement bancaire, ne sont pas concernés par cette opération et n’ont aucune démarche à entreprendre auprès de la Caisse.

Des plateformes de consultation ont été mises en place en vue de permettre aux bénéficiaires de savoir s’ils sont concernés par cette opération et ce, à travers la rubrique ‘‘contrôle de droit’’ disponible sur le portail www.cmr.gov.ma, et sur l’application mobile ‘‘MA RETRAITE CMR ‘’. Les intéressés peuvent également contacter le centre d’appel au 0537 567 567.