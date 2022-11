Les commissions locales mixtes de contrôle des prix ont inspecté 268.392 points de vente à fin octobre 2022, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question sur l’inflation et le contrôle des prix, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, Baitas a précisé que ces interventions ont permis d’identifier 10.632 contraventions relatives aux prix et à la qualité, dont 8.289 ont fait l’objet de procès-verbaux qui ont été soumis aux tribunaux compétents, outre la saisie et la destruction de 844 tonnes de produits impropres à la consommation.

Baitas a fait état, dans ce sillage, d’une batterie de mesures prises par le gouvernement telles que « la gratuité de l’assurance maladie obligatoire, la revalorisation du SMIG et du SMAG, le renforcement de la subvention des produits de grande consommation et des subventions accordées aux professionnels du transport », estimant que ces efforts « considérables » contribueront à lutter contre la hausse des prix.

La Commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement et des opérations de contrôle de la qualité et des prix tient une réunion, une fois par mois, sous la présidence du ministère de l’Economie et des Finances, en présence du ministère de l’Intérieur et des départements ministériels en charge de l’Agriculture et de la Pêche maritime, de l’Industrie et du Commerce et de la Transition énergétique ainsi que des institutions publiques concernées.