Les maires d’une trentaine de villes marocaines et de la ville espagnole de Malaga ont signé la Charte de Malaga pour la promotion de la coopération transfrontalière Espagne-Maroc 2021-2027, document rassemblant les propositions desdites villes, afin de lancer de nouveaux programmes de coopération.

La Charte de Malaga, à laquelle se sont associées les villes de Dakhla, Tan-Tan, Sidi Ifni, Fam El Hisn, Tiznit, Belfaa, Agadir, Drarga, Marrakech, Essaouira, Meknès, Fès, Sefrou, Oujda, Berkane, Nador, Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, M’diq, Sedina, Azla, Sidi Kacem, Tanger, Larache, Assilah, Azilal, Oued Laou, Bzou, Tamrout, Alnif, et de Mijek, est une demande adressée aux autorités compétentes impliquées dans la négociation et la conception des programmes européens pour la nouvelle période de programmation 2021-2027, qui rappelle la nécessité de tenir compte de l’engagement des municipalités signataires en matière d’un développement urbain durable et intégré.

A cet égard, les signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir des actions liées au nouvel agenda urbain en tant que stratégie déterminante pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), promouvoir la protection de l’environnement, la conservation de la nature et la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité.