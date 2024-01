Le directeur général des impôts, Younes Idrissi Kaitouni, a été élu pour représenter le continent africain au Bureau du Comité intergouvernemental spécial de l’Organisation des Nations Unies (ONU) chargé de la coopération fiscale, a annoncé la Direction générale des impôts (DGI).

« M. Idrissi Kaitouni a été élu pour siéger au Bureau du Comité intergouvernemental spécial de l’ONU chargé de la coopération fiscale, en tant que représentant du continent africain au côté de hauts responsables de trois autres Etats africains (Egypte, Ghana et Kenya) « , a indiqué la DGI dans un communiqué.

Cette élection s’inscrit dans le cadre de la mise en place des nouveaux organes de l’ONU pour le renforcement de la coopération fiscale internationale, et intervient en reconnaissance de la place qu’occupe le Maroc sur la scène africaine et internationale et du rôle de la DGI dans la promotion de la coopération fiscale internationale.

Et de souligner qu’en date du 22 novembre 2023, l’Assemblée Générale de l’ONU a adopté une résolution intitulée « Promotion d’une coopération fiscale internationale inclusive et efficace au sein des Nations Unies », initiée par le Nigéria, au nom du groupe des États africains membres de l’ONU.

Cette résolution préconise l’élaboration d’une convention-cadre de l’ONU qui décrirait les postulats fondamentaux de la coopération fiscale internationale.