Deux accords dans le domaine de la coopération judiciaire entre le Maroc et la Hongrie ont été signés mercredi à Budapest.

Paraphés par le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar et son homologue hongrois, Làszlo Trocsanyi, les deux accords qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire bilatérale en matière pénale, portent sur le transfèrement des personnes condamnées et l’extradition des criminels.

La signature de ces deux conventions traduit la confiance dont jouit la justice marocaine qui ne cesse de se renforcer à travers l’indépendance du pouvoir judiciaire, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc en Hongrie.

Les deux parties ont également paraphé un plan d’action de coopération entre les ministères de la justice des deux pays, qui porte notamment sur la coopération technique et l’échange de visites et d’expériences dans les domaines de l’administration judiciaire, en particulier la numérisation et la modernisation des procédures judiciaires, ajoute la même source.

Le ministre de la Justice a eu, durant sa visite en Hongrie, des rencontres avec le président du Parlement hongrois, Làszlo Kovér, et le Procureur général de la Hongrie, Péter Polt, selon la même source.

Lors de ces rencontres qui se sont déroulées en présence de l’ambassadeur du Maroc en Hongrie, Karima Kabbaj, Aujjar a informé les responsables hongrois des grandes réformes menées sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les domaines politique, économique et social, notamment la réforme du système judiciaire qui a été couronnée par l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Exprimant sa considération et ses remerciements à la Hongrie pour ses positions de soutien au Maroc, Aujjar a évoqué d’autres domaines d’intérêt commun où le Maroc joue un rôle important et pionnier en Afrique et au plan international, sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Le Président du Parlement hongrois a, pour sa part, mis en exergue les réformes entreprises par le Maroc et salué le leadership du Roi dans la consolidation de la démocratie et des droits de l’Homme et les initiatives du Souverain en faveur du dialogue et du rapprochement entre les religions.

Les responsables hongrois ont salué la stabilité dont jouit le Royaume, faisant du Maroc un partenaire stratégique de la Hongrie et de l’Union européenne.