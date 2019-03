Le Maroc et l’Espagne ont procédé, ce lundi à Rabat, à la signature d’un mémorandum d’entente en vue de renforcer leur coopération judiciaire.

Signé par le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui, et le procureur général de l’État espagnol, María José Segarra Crespo, cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux institutions. Ce mémorandum d’entente, qui a pour objectif la consolidation des efforts visant la protection et le renforcement des libertés et des droits de l’Homme, porte également sur l’échange des expériences et d’expertise sur des sujets d’intérêt commun, notamment la lutte contre le crime et le partage d’information en matière d’extradition, a indiqué M. Abdennabaoui dans une déclaration à la MAP.

Il a, dans ce sens, affirmé que ledit accord ambitionne le renforcement des compétences des membres du Ministère public des deux pays respectifs, outre le partage des informations portant sur les législations et les lois en vigueur, ainsi que les mesures spéciales en matière de lutte contre le crime.

De son côté, Segarra a salué l’expérience marocaine dans le domaine judiciaire, soulignant que cet accord vient confirmer les liens de coopération et de confiance qui se sont consolidés au fil du temps entre les deux institutions.

L’accord permet également la planification de réunions annuelles et d’activités communes dans l’optique de parvenir à une approche institutionnelle permettant de mieux comprendre les fonctions et les caractéristiques des deux systèmes judiciaires, a noté Mme Segarra, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, à la tête d’une délégation de son pays, sur invitation de son homologue marocain.