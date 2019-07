Le nombre des coopératives ayant bénéficié de l’accompagnement de l’Agence de développement agricole (ADA) a atteint 164 coopératives qui commercialisent en continu leurs produits au niveau de 113 magasins de la grande et la moyenne distribution dans 22 villes.

Ces coopératives qui comptent 5 935 adhérents, dont 42% de femmes, ont pu doubler leur chiffre d’affaires et mieux se référencer sur le marché national et plus spécialement au niveau des circuits de commercialisation moderne qui garantissent une stabilité de la rentabilité et une meilleure structuration du secteur.