Après une vaste campagne de sensibilisation aux gestes sanitaires nécessaires pour se protéger contre le COVID-19, menée par COPAG-JAOUDA au bénéfice de ses collaborateurs et adhérents, la coopérative agricole a décidé d’élargir cette campagne, dans un esprit de contribution aux efforts des autorités compétentes, et de s’inscrire dans la vaste démarche de sensibilisation organisée par les différents ministères au niveau national.



Ainsi, et afin de participer à la diffusion de messages d’une importance capitale pour la sécurité de nos concitoyens, COPAG-JAOUDA a décidé d’utiliser les emballages de ses produits pour sensibiliser le plus grand nombre. Ainsi, des consignes de santé et de sécurité ont été imprimés sur plus de 100 millions d’emballages produit de COPAG-JAOUDA, distribués partout dans notre cher pays.



Cette initiative créative et citoyenne vient s’ajouter à une série de mesures mises en place par COPAG-JAOUDA comme le don de 10 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus, la prise en charge en denrées de première nécessité de 3.000 familles, le soutien apporté aux orphelinats et centres d’accueil de la région de Taroudant et Marrakech, la mise à disposition d’une quantité importante de ses produits et de masques de protection à un certain nombre d’établissements de santé, la distribution de masques de protection auprès de 100.000 points de vente à travers le royaume et le respect de ses engagements auprès de ses adhérents, notamment les petits agriculteurs au nombre de 20.000