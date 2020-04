Wafacash, filiale du groupe Attijariwafa bank, a mobilisé tout son réseau depuis le début de la crise sanitaire afin de continuer à servir tous les marocains dans les meilleures conditions.

Depuis le 6 avril, date du démarrage de la distribution des aides financières en faveur des personnes bénéficiant du RAMED à travers le Royaume, Wafacash a répondu présent en mettant en place tous les moyens humains, financiers et sanitaires afin de recevoir et de servir les citoyens en toute sécurité et rapidité, indique un communiqué de la société.

‘‘Or, nous avons été amenés à constater qu’il a été publié sur les réseaux sociaux que la distribution de ces aides se faisaient en contrepartie d’une commission allant de 50 à 100 dhs dans certaines de nos agences du réseau.

Cette information est totalement erronée et Wafacash tient à préciser qu’elle ne prélève aucun frais ou commissions auprès des bénéficiaires de ces aides. L’information erronée qui a circulé dans les réseaux sociaux et parfois reprise dans les supports de presse électronique est liée à une mauvaise compréhension de la démarche citoyenne entreprise par nos agences pour bancariser les bénéficiaires des aides et déposer une partie de l’aide sur leur compte. Ces dépôts leur appartiennent de plein droit et n’ont jamais été prélevés par Wafacash. Cette offre est basée sur le bon vouloir des personnes et n’est nullement obligatoire comme cela a été véhiculé et certains bénéficiaires optent de leur plein gré pour effectuer un dépôt sur leur compte ouvert’’, annonce la même source.

L’action citoyenne de bancarisation entreprise par Wafacash est basée sur des valeurs d’entraide dans le but d’offrir aux bénéficiaire d’éviter de se déplacer à l’avenir en cette période de confinement et de disposer désormais d’un compte bancaire et d’une carte de retrait et paiement en totale conformité avec la réglementation bancaire.