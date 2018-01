Infomediaire Maroc – Les antennes paraboliques sont désormais interdites sur les façades et les balcons des immeubles gérés en copropriété au Maroc, selon un décret publié récemment au Bulletin officiel.

Ce décret concerne également l’évacuation des eaux par les balcons ou le dépoussiérage des tapis sur les terrasses ou dans les couloirs.

Par ailleurs, les copropriétaires doivent veiller au calme des immeubles, à leur salubrité et au respect des espaces verts.

Les habitants ne doivent également plus se débarrasser des ‘‘eaux sales’’ du ménage via leurs balcons. De plus, les animaux dangereux ou qui troublent le calme, la sécurité et l’hygiène au sein des immeubles sont prohibés et leurs propriétaires devront payer les frais de tout dégât causé au niveau des bâtiments.

Les habitant, eux, sont appelés à respecter l’hygiène des lieux, les espaces verts et les jardins communs qui doivent être délimités.

