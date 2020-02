L’ambassade du Maroc en Chine a affirmé qu’aucun cas de contamination par le coronavirus n’a été enregistré parmi la communauté marocaine résidant en Chine.



“A ce jour, vendredi 7 février 2020, fort heureusement, aucun cas de contamination par le coronavirus au sein de la communauté, y compris parmi les membres de l’ambassade, n’a été enregistré”, a indiqué l’ambassade dans un communiqué.



L’ambassade recommande de suivre scrupuleusement les consignes de sécurité émises par les autorités chinoises, notamment en ce qui concerne les déplacements et les mesures visant à éviter la propagation de la maladie.



“La cellule de crise au sein de l’ambassade, sous la supervision directe de Aziz Mekouar, ambassadeur du Roi, et en étroite collaboration avec les autorités marocaines et chinoises, suit constamment l’évolution de la situation sur l’ensemble du territoire de la République Populaire de Chine”, a ajouté le communiqué.

Les quatre numéros de téléphone communiqués précédemment restent à la disposition des membres de la communauté marocaine résidant en Chine qui souhaitent contacter l’ambassade, dont tous les membres resteront mobilisés et ne ménageront aucun effort pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens marocains en Chine, selon la même source.



L’ambassade du Maroc à Pékin a appelé, auparavant, tous les membres de la communauté marocaine, en cas de besoin d’assistance consulaire, à contacter ses services via les numéros de téléphone: 18701097187, 18701122273, 15652198381 ou 18701156920.



Dimanche dernier, un vol spécial de la Royal Air Maroc transportant des Marocains de la ville chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités locales après la propagation du coronavirus, a atterri à l’aéroport de Benslimane, avec à bord 167 passagers, dont 52 femmes.



Cette opération de rapatriement avait été menée conformément aux instructions du Roi Mohammed VI, en parfaite coordination entre tous les départements concernés