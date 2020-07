Six cent trente-trois (633) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et cent cinquante-six (156) guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé ce dimanche le ministère de la Santé. Ce nouveau bilan porte à 20.278 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 16.438 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 81%.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, 137 cas ont été, notamment, enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (119 à Tanger, 4 à Tétouan, 2 à Mdiq-Fnideq, 3 à Fahs Anjra, 4 à Al Hoceima et 5 à Larache), 222 dans la région de Casablanca-Settat (168 à Berrechid, 48 à Casablanca, 4 à Benslimane et 2 à Mohammedia) et 132 dans la région de Fès-Meknès (111 à Fès, 16 à Moulay Yaacoub et 5 à Sefrou). Les autres régions ayant enregistré de nouveaux cas sont Marrakech-Safi (70), Rabat-Salé-Kénitra (45), Draâ-Tafilalet (11), Souss-Massa (1), Béni Mellal-Khénifra (5) et l’Oriental (10), a-t-il précisé, ajoutant que les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun n’ont enregistré aucun nouveau cas.