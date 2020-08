Le protocole de traitement à domicile des patients asymptomatiques atteints de coronavirus est entré en vigueur la semaine dernière, a affirmé le ministère de la Santé. A cet effet, suite aux recommandations de la commission scientifique et technique consultative, le ministère de la santé a adopté un nouveau protocole portant sur la prise en charge et de traitement à domicile des patients asymptomatiques atteints de coronavirus, sous des conditions bien définies, a souligné le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet. Le protocole de prise en charge des cas de Covid-19 concerne uniquement les cas asymptomatiques qui ne représentent aucun signe clinique et répondent à certaines conditions, telles que l’absence de facteurs de risque comme l’âge avancé, les maladies chroniques, la grossesse ou l’allaitement, a-t-il précisé, ajoutant que ce processus s’applique aux personnes remplissant des exigences favorables pour s’isoler pour une durée minimum de 14 jours, notamment une chambre individuelle bien aérée et l’absence de personnes vulnérables vivant sous le même toit. Cette opération se fait avec le consentement du patient, indique Mrabet, relevant que le malade doit signer une déclaration sur l’honneur, selon laquelle il s’engage à respecter le confinement et les consignes mises en place par les autorités locales et sanitaires..