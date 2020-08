Le Maroc a effectué la semaine écoulée quelque 154.774 tests de dépistages Covid-19, soit 4.3% de plus, en comparaison avec la semaine d’avant. Et selon les dernières statistiques, Le Royaume est classé 33ème au niveau mondial et 2ème en Afrique en termes de tests de dépistage Covid-19. Par ailleurs, le Maroc occupe la 58ème place au niveau mondial et la 6ème sur le plan continental en termes de nombre des cas d’infection à la Covid-19 et la 61ème au niveau mondial et 6ème à l’échelle continentale en termes de nombre des décès.