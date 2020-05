Quatre-vingt-dix-sept (97) nouveaux cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés pendant les dernières 24 heures au Maroc, portant à 4.377 le nombre total des rémissions, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le taux de rémission a atteint 59,7%, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration.

Le nombre de décès a été porté à 197, après l’annonce d’un seul décès au cours des dernières 24H, a poursuivi le responsable, ajoutant que le taux de létalité reste stable (2,7%).

De même, 121 nouveaux cas d’infection au COVID-19 ont été enregistrés, portant le nombre total des cas de contamination à 7.332, a souligné El Youbi, précisant que la majorité de ces nouveaux cas ont été enregistrés dans la ville de Casablanca (88), tandis que quelques autres ont été recensés dans les régions de Marrakech-Safi, Souss-Massa, Tanger-Tétouan-El Hoceima, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra.

Le nombre total des cas exclus a atteint 116.070 depuis le début de la pandémie et ce, après les analyses négatives de 10.284 cas au cours des dernières 24 heures, a-t-il indiqué.

Il a, à cet égard, relevé que 85% des nouveaux cas (102 sur 121) ont été détectés à travers le suivi médical des personnes-contacts, notant que le nombre de personnes-contacts sous suivi médical a atteint 6.398 sur un total de 40.575 enregistré depuis le début.

D’un point de vue géographique, Casablanca-Settat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra, a relevé El Youbi.

Evoquant la situation épidémiologique dans le Royaume, El Youbi a fait savoir que l’indicateur de reproduction (Ro) du virus se situe à nos jours à 0,81 au niveau national, à cause des nouveaux cas enregistrés, avec des différences au niveau géographique (Casa-Settat 1,11, Marrakech-Safi 0,92, Tanger-Tetouan Al Hoceima 0,89, et 0,7 dans certaines régions).

“La situation reste marquée par l’apparition de nouveaux foyers d’épidémie”, a résumé El Youbi, recommandant plus de vigilances et de respect des mesures préventives et sanitaires, notamment la distanciation physique, les gestes barrières, le port des masques et l’hygiène.