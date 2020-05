Deux cent quinze (215) nouvelles rémissions ont été enregistrées durant les 24 dernières heures, un bilan record qui porte à 1.653 le nombre total de cas guéris, a annoncé lundi le ministère de la Santé.



Le taux de guérison continue d’augmenter, atteignant ce lundi 32,7%, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.



En outre, 150 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 5.053 le nombre total des cas de contamination, a précisé El Youbi.



Il a, à cet égard, relevé que parmi ces nouveaux cas d’infection, 126 ont été détectés à travers le suivi médical des sujets contacts, soit un taux de 84%, notant que 8.821 contacts bénéficient du suivi médical jusqu’à présent.



Le nombre de décès a été porté à 179 après l’annonce de cinq décès au cours des dernières 24H, a ajouté le responsable, faisant savoir que le taux de létalité (le pourcentage de décès causé par le virus parmi le total de cas confirmés) s’est stabilisé à 3,5%.



Durant les 24 dernières heures, quatre régions ont enregistré le plus grand nombre de cas, à savoir la région de Fès-Meknès, suivie de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, alors que six autres régions n’ont enregistré aucun cas: Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, a-t-il détaillé.



Le nombre total de cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’est élevé à 40.249 depuis le début de l’épidémie, a-t-il poursuivi.