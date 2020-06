Soixante-huit (68) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et Soixante-treize (73) guérisons ont été confirmées au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

En ce qui concerne le taux d’infection depuis l’apparition de la pandémie dans le Royaume, il a atteint jusqu’à présent 22,2/100.000 habitants à l’échelle nationale, alors que le taux le plus élevé a été enregistré au niveau de Casablanca-Settat (36,3%), suivie de Draâ-Tafilalet (34,1%), puis Tanger-Tétouan-Al Hoceima (30%), Marrakech-Safi (29,4%), Fès-Meknès (22,9%) et Rabat-Sala-Kénitra (14,6%), Guelmim-Oued Noun (10%), l’Oriental (7,8%), Béni Mellal-Khénifra (4,5%), Souss-Massa (3%) et Dakhla-Oued Eddahab (2,8%), tandis que Laâyoune-Sakia El Hamra a enregistré le taux le plus bas (1,2%).