Soixante-neuf (69) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 4.321 le nombre total des cas de contamination, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à mercredi à 16H00, à 928 avec 150 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès a été porté à 168 après l’annonce de trois nouveaux décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, notant que le taux de guérison a atteint 21,5%.

Par ailleurs, plus de 1.600 cas ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, portant le nombre total d’exclus à 28.609 depuis le début de l’épidémie, a ajouté le responsable.

Sur les 69 nouveaux cas confirmés, 47 ont été détectés grâce au suivi médical des contacts, soit un taux de 69%, a-t-il relevé, notant que 25.231 sujets contacts ont bénéficié du suivi médical jusqu’à ce mercredi.

Un total de 8.948 contacts sont toujours placés sous surveillance médicale quotidienne, a-t-il poursuivi, faisant ressortir une baisse progressive et continue du taux de mortalité due à cette pandémie parmi tous les cas confirmés qui a atteint 3,9%.

En ce qui concerne la répartition géographique, le responsable a indiqué qu’aucun changement n’a été signalé, puisque la région Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés (25%), suivie de Marrakech-Safi (+21%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (+13%) et de Fès-Meknès et Drâa-Tafilalet (+12%).

Sur le même registre, le nombre des patients pris en charge dans un état de santé critique reste généralement stable, représentant un taux de 4%, a-t-il fait savoir, ajoutant que 82% des cas pris en charge depuis le début de l’épidémie ne présentent aucun signe clinique ou présentent des signes bénins